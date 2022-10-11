Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un maçının ne zaman olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Trabzonspor 3-1 mağlup olmuştu. Futbolseverler ise Trabzonspor- Monaco maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu futbolseverler araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Monaco ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında oynanan Trabzonspor- Monaco maçında Trabzonspor 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. UEFA Avrupa Ligi 4. haftada Trabzonspor, Monaco ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor- Monaco maçı şifresiz mi?

TRABZONSPOR- MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco 13 Ekim tarihinde karşılaşacak. Karşılaşma 22:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR- MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco 13 Ekim tarihinde oynanacak ve EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.