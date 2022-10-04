Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un maçının ne zaman olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Monaco ile Trabzonspor mücadele edecek. Futbolseverler ise Trabzonspor- Monaco maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu futbolseverler araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Monaco ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- Monaco maçı futbolseverlerin gündeminde. Peki, Trabzonspor- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor- Monaco maçı şifresiz mi?

TRABZONSPOR- MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftada oynanacak olan Trabzonspor- Monaco maçı 6 Ekim günü saat 19:45'te oynanacak.

TRABZONSPOR- MONACI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor- Monaco maçı EXXEN platformundan yayınlanacak. EXXEN platformunun UEFA maçlarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak izleme uygulaması sayesiyle Trabzonspor- Monaco maçını Exxenspor'a üye olan kişiler 5 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebilecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından top çalma ve rondo çalışması yaptı.

Sürat çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını sürdürecek.