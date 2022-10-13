Bordo mavililer, kendi evinde Monaco'yu ağırlayacak. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un maçı öncesinde araştırılan Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik. Peki, Trabzonspor-Monaco maçı canlı izle! Trabzonspor-Monaco maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Monaco maçı canlı izle! Trabzonspor-Monaco maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

MONACO: NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER