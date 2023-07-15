Trabzonspor - MOL Fehervar maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 15 Temmuz Trabzonspor - MOL Fehervar maçının gollerini kim attı?
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Trabzonspor - MOL Fehervar hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken maç kaç kaç ve maç özeti nereden izlenir merak edildi. Peki, Trabzonspor - MOL Fehervar maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 15 Temmuz Trabzonspor - MOL Fehervar maç skoru kaç kaç? İşte maç skoru...
Temsilcimiz Trabzonspor bugün MOL Fehervar ile hazırlık maçı yapıyor. Peki, Trabzonspor - MOL Fehervar maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 15 Temmuz Trabzonspor - MOL Fehervar maç skoru kaç kaç? Trabzonspor - MOL Fehervar maçında golleri kim attı? Trabzonspor - MOL Fehervar maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
Trabzonspor - MOL Fehervar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 18:30 'da başlayacak.
Trabzonspor - MOL Fehervar maçını A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçta şuanda Mol Vidi 2-1 önde. Maçta 2. yarı oynanıyor.
Maçta 2-1 Fehervar üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller şöyle:
Trabzonspor'un golleri:
- 9. dakika : Maximiliano Gomez
Fehervar'ın golleri:
- 37. dakika : Aron Csongvai
- 58. dakika : Kenan Kodro
Maç özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.