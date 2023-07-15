Trabzonspor - MOL Fehervar maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 15 Temmuz Trabzonspor - MOL Fehervar maçının gollerini kim attı?

Trabzonspor - MOL Fehervar hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken maç kaç kaç ve maç özeti nereden izlenir merak edildi. Peki, Trabzonspor - MOL Fehervar maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 15 Temmuz Trabzonspor - MOL Fehervar maç skoru kaç kaç? İşte maç skoru...

Temsilcimiz Trabzonspor bugün MOL Fehervar ile hazırlık maçı yapıyor. Peki, Trabzonspor - MOL Fehervar maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç özeti izle! 15 Temmuz Trabzonspor - MOL Fehervar maç skoru kaç kaç? Trabzonspor - MOL Fehervar maçında golleri kim attı? Trabzonspor - MOL Fehervar maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - MOL Fehervar hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 18:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI HANGİ KANALDA, MAÇIN TV'DE YAYINI YOK MU?

Trabzonspor - MOL Fehervar maçını A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta şuanda Mol Vidi 2-1 önde. Maçta 2. yarı oynanıyor.

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 2-1 Fehervar üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

9. dakika : Maximiliano Gomez

Fehervar'ın golleri:

37. dakika : Aron Csongvai

Aron Csongvai 58. dakika : Kenan Kodro

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maç özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.