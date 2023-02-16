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Trabzonspor maçında depreme ne kadar (Kaç TL) yardım edildi?

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Trabzonspor maçında depreme ne kadar (Kaç TL) yardım edildi?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, Trabzonspor maçında depreme ne kadar (Kaç TL) yardım edildi?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Trabzonspor maçında depreme ne kadar (Kaç TL) yardım edildi? İşte, detaylar…

TRABZONSPOR MAÇINDA NE KADAR YARDIM TOPLANDI?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Maçın hasılat bilgileri henüz duyurulmadı.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Maçın hasılat bilgileri henüz duyurulmadı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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