Trabzonspor maçı yok mu, TS BAY mı geçti? Bu hafta Trabzonspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, dün ve bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Peki, Trabzonspor maçı yok mu, TS BAY mı geçti? Bu hafta Trabzonspor maçı ne zaman?

BU HAFTA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Trabzonspor bu haftayı BAY geçiyor.