Trabzonspor taraftarlarının heyecanla beklediği maçlar arasında yer alan Trabzonspor – Hatayspor karşılaşması ne zaman gerçekleşecek? Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor taraftarlarının heyecanla beklediği bir karşılaşma olan Trabzonspor – Hatayspor müsabakası oldukça merak ediliyor. Hatayspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu iki takımın taraftarları tarafından da merak edilmekte. Peki Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZON MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Hatayspor Maçı, 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00 başlayacak.

TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'da Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.