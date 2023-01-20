Trabzonspor maçı ne zaman? 2023 TS maçı yok mu? Bu hafta TS maçı ne zaman, kiminle?

Bu sene gösterdiği performansla Trabzonspor taraftarlarının beğenisi toplayan Trabzonspor futbol takımı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Futbolseverler TS maçı yok mu? Bu hafta TS maçı ne zaman, kiminle? Trabzonspor maçı ne zaman? Gibi konuları araştırdı.

Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı yok mu? Bu hafta TS maçı ne zaman, kiminle gibi sorular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı yok mu?

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-İstanbulspor Maçı, 22 Ocak Pazar günü oynanacak. Trabzonspor-İstanbulspor Maçı, saat 19:00 başlayacak. Trabzonspor ve İstanbulspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.