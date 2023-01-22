Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor ve İstanbulspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-İstanbulspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-İstanbulspor maçı ne zaman? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor ve İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor- İstanbulspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor- İstanbulspor maçı hakemi kim? Trabzonspor- İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Trabzonspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- İstanbulspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

22 Ocak Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - İstanbulspor karşılaşması saat 19:00'da Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.