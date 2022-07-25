Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçında İtalya temsilcisi Empoliile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Trabzonspor taraftarları Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Empolimaçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte maçın detayları...

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Empolimaçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Empoli, Hazırlık maçı, 25-07-2022 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

TRABZONSPOR - EMPOLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı Avusturya'da oynanacak.