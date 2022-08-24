Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzon - Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in son şampiyonu olan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçı için bu akşam Kopenhag ile maça çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç hakkında merak edilenler var. Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? Soruları futbolseverlerin başlıca merak ettikleri.

Son şampiyon Trabzonsporu saran Avrupa heyecanı bu akşam da devam ediyor. Danimarkalı ekip Kopenhag ile bu akşam play-off rövanş maçına çıkacak olan Trabzonspor için heyecanlı bir akşam olacak. Taraftarlar bu haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor- Kopenhag maçı için saat saymaya başladı. Merak edilen konu ise Trabzonspor maçının hangi kanalda olduğudur.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Ağustos Çarşamba akşamı Danimarkalı ekip Kopenhag ile play-off rövanş maçına çıkacak olan Trabzonspor maçı EXXEN'de yayınlanacak. Şifreli olacak maç yayını için EXXEN platformuna üye olmanız gerekmektedir.

TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşam oynanacak Trabzonspor- Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı saat 22:00'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR- KOPENHAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

24 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan maç Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.