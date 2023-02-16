Trabzonspor Basel maçı EXXEN'de mi TV8'de mi?
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, Trabzonspor maçı EXXEN'de mi TV8'de mi? İŞte maçın yayın bilgileri!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Peki, Trabzonspor maçı EXXEN'de mi TV8'de mi?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.
Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.
Maçın hasılat bilgileri henüz duyurulmadı.
Trabzonspor ile Basel arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV8, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Trabzonspor-Basel Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Trabzonspor-Basel Maçı, saat 20:45 başlayacak.
Trabzonspor ve Basel, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.