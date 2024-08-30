Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması için geri sayım başladı. Bugün yapılacak kura çekimi öncesi takımlar, UEFA takım katsayılarına göre torbalara ayrıldı. Peki, Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligikura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu?

8 MAÇ OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.

AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba: Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.

TRABZONSPOR KURALARDA YOK MU?

Trabzonspor Avrupa kupalarından elendi. Bu sene Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkamayacak.