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Trabzonspor kura çekimi saat kaçta? Trabzonspor Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

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Trabzonspor kura çekimi saat kaçta? Trabzonspor Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti. Peki, Trabzonspor kura çekimi saat kaçta? Trabzonspor Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Trabzonspor kura çekimi saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti. Peki, Trabzonspor kura çekimi saat kaçta? Trabzonspor Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

TRABZONSPOR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

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