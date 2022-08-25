Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA M. Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?

Gündem Haberleri

Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA M. Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?

Trabzonspor UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek. Sivasspor ve M. Başakşehir de Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi2nde devam edecek. Peki, Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?

Trabzonspor, Şampiyolar Ligi ön elemsinde turu geçemedi ve Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Başakşehir, Sivasspor da konferansLigi'nden yoluna devam ediyor. Peki, Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA M. Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?

UEFA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uefa Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi, TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.

Kura Çekimi - UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi. 26 Ağustos Cuma günü 15'30'da yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ - KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura Çekimi - UEFA Avrupa Ligi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.

Kura Çekimi - UEFA Avrupa Ligi, 26 Ağustos Cuma günü 14'00'te yapılacak.

İlgili Haberler
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecekTrabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title