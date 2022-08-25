Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA M. Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?

Trabzonspor UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek. Sivasspor ve M. Başakşehir de Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi2nde devam edecek. Peki, Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?