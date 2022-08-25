Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA M. Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?
Gündem Haberleri
Trabzonspor UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek. Sivasspor ve M. Başakşehir de Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi2nde devam edecek. Peki, Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?
Trabzonspor, Şampiyolar Ligi ön elemsinde turu geçemedi ve Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Başakşehir, Sivasspor da konferansLigi'nden yoluna devam ediyor. Peki, Trabzonspor kura çekimi ne zaman? UEFA M. Başakşehir, Sivasspor grup kuraları ne zaman?
UEFA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Uefa Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi, TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.
Kura Çekimi - UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi. 26 Ağustos Cuma günü 15'30'da yapılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ - KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura Çekimi - UEFA Avrupa Ligi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.
Kura Çekimi - UEFA Avrupa Ligi, 26 Ağustos Cuma günü 14'00'te yapılacak.