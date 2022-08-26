Trabzonspor kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Trabzonspor kura çekimi canlı yayın!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Trabzonspor kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Trabzonspor kura çekimi canlı yayın!