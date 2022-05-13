Trabzonspor kupasını ne zaman alacak? TS Şampiyonluk Kutlamaları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, kendi stadında şampiyonluk kutlaması yapacak. Konserler ve şovların olacağı gecede bilet satışları ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacak sonraki günlerde tüm taraftarlara açık olacak. TS Şampiyonluk Kutlamaları ne zaman? Trabzonspor kupasını ne zaman alacak?

TRABZONSPOR KUPASINI NE ZAMAN ALACAK?

Saat 16.00'da beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER kanallarında başlayacak olan şampiyonluk kutlamaları, gün boyu kesintisiz sürecek.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, kupasına kavuşuyor. 14 Mayıs Cumartesi günü, MedicalPark Stadyumu'nda gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamaları, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER ortak yayını ile şifresiz bir şekilde futbolseverlerle buluşacak.

CUMARTESİ SAAT 10:00'DA SATIŞA ÇIKACAK BİLETLERİN FİYATLARI İSE 350 TL İLE 2 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR;

• VIP Platinum: 2.000 TL

• VIP Gold: 1.500 TL

• VIP Silver: 1.000 TL

• Batı: 700 TL

• Doğu: 600 TL

• Fırtına: 450 TL

• Kale Arkası: 350 TL

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