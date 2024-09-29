Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak olan kritik karşılaşmanın tarihi ve saati, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in iki güçlü ekibi olan Trabzonspor ve Konyaspor, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak ve bu maç, ligin üst sıralarındaki dengeleri etkileme potansiyeline sahip. Özellikle Trabzonspor'un son haftalardaki performansı ile Konyaspor'un deplasmandaki etkili oyunları, karşılaşmanın nasıl bir sonuçla biteceği konusunda merak uyandırıyor. Peki, Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?

TRABZONSPOR- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor- Konyaspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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