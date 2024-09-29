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Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!

Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!
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Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanan futbol maçının sonucu ve maç özeti merak ediliyor. Maçın sonucu ve detaylarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ligde oynadıkları ilk 5 maçtan beraberlikle ayrılmıştı, ancak bu maçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alarak moral buldular. Özellikle takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş için bu galibiyetin anlamı büyük, zira tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'daki yeni döneminde ilk kez sahadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Peki, Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!

TRABZONSPOR- KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yerden şutunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

24. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Bazoer'in ceza alanı için sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu: 1-1

43. dakikada Kramer, taşıdığı topu ceza alanına doğru sokulan Pedrinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.

45. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı: 2-1

Trabzonspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!

54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Banza'nın şutunda, top öne çıkan kaleci Slowik'in yanından filelere gitti: 3-1

67. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında arka direkte uygun durumdaki Kramer, topa kafa ile dokunamayınca konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

72. dakikada Lundstram'ın uzun pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Slowik tehlikeyi önledi.

76. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Topsuz alanda Denswil, Kramer'e iki kez arkadan yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Umut Nayir, kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak auta çıktı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, topu uygun durumdaki Keyta'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi: 3-2

90+5. dakikada ceza alanı sol tarafında yakın mesafeden Pedrinho'nu şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

TRABZONSPOR- KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!

Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti!Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş

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