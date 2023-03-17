Trabzonspor kongresi ne zaman? Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman?
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Trabzonspor Yönetim Kurulu, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu kararı aldı. Spor dünyasında gelişmeler yakından takip edilirken Trabzonspor kongresi ne zaman? Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman merak edildi.
Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağı açıklandı. Peki, Trabzonspor kongresi ne zaman? Trabzonspor başkanlık seçimi nezaman?
TRABZONSPOR KONGRESİ NE ZAMAN?
Trabsonpsor'dan yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği ifade edildi.