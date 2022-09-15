Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor - Kızılyıldız bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Kızılyıldız maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman?