Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da son 16 maçlar devam ederken sporseverler kura ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Sporseverler Trabzonspor kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Çeyrek finalde kiminle maç yapacak, merak etti. Peki, Trabzonspor kiminle eşleşti?

Trabzonspor kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Çeyrek finalde kiminle maç yapacak gibi konular araştırılıyor. Son 16 maçları devam ederken sporseverlerin merak ettiği konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Trabzonspor kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Çeyrek finalde kiminle maç yapacak?

TRABZONSPOR KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Trabzonspor çeyrek finale geçme başarısı gösterdi.

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlandıktan sonra yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

TURNUVA FORMATI

Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.