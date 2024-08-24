Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Futbol severler, Trabzonspor- Kayserispor maçının neden ertelendiği merak ediliyor. Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Maç ertelendi mi? Sorularının cevabı araştırılıyor.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN YOK?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

SÜPER LİG 3.HAFTA MAÇ TAKVİMİ

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)