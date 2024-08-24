Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı araştırılıyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Futbol severler, Trabzonspor- Kayserispor maçının neden ertelendiği merak ediliyor. Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Maç ertelendi mi? Sorularının cevabı araştırılıyor.
TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN YOK?
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
SÜPER LİG 3.HAFTA MAÇ TAKVİMİ
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)