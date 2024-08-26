Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor-Kayserisporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor-Kayserispormaçı şifresiz mi? Trabzonspor-Kayserispormaçı hakemi kim? Trabzonspor-Kayserispormaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Trabzonspor-Kayserispormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR VS KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trabzonspor- Kayserispor maçı, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacaktı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off maçları nedeniyle, bu hafta oynanması planlanan Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

31 Ağustos Cumartesi:

Konyaspor-Kayserispor

Adana Demirspor-Galatasaray

Ç.Rizespor-Kasımpaşa

Göztepe-Bodrumspor

1 Eylül Pazar