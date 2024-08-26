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Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi merak ediliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Kayserispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor-Kayserisporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor-Kayserispormaçı şifresiz mi? Trabzonspor-Kayserispormaçı hakemi kim? Trabzonspor-Kayserispormaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Trabzonspor-Kayserispormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR VS KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trabzonspor- Kayserispor maçı, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacaktı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off maçları nedeniyle, bu hafta oynanması planlanan Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi.

Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi?

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

31 Ağustos Cumartesi:

  • Konyaspor-Kayserispor
  • Adana Demirspor-Galatasaray
  • Ç.Rizespor-Kasımpaşa
  • Göztepe-Bodrumspor

1 Eylül Pazar

  • Eyüpspor- Trabzonspor
  • Başakşehir-Antalyaspor
  • Beşiktaş-Sivasspor
  • Hatayspor-Samsunspor
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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