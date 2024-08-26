Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi merak ediliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Kayserispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman?
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TRABZONSPOR VS KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Trabzonspor- Kayserispor maçı, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacaktı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off maçları nedeniyle, bu hafta oynanması planlanan Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları ertelendi.
SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
31 Ağustos Cumartesi:
- Konyaspor-Kayserispor
- Adana Demirspor-Galatasaray
- Ç.Rizespor-Kasımpaşa
- Göztepe-Bodrumspor
1 Eylül Pazar
- Eyüpspor- Trabzonspor
- Başakşehir-Antalyaspor
- Beşiktaş-Sivasspor
- Hatayspor-Samsunspor