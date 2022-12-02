Trabzonspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Trabzonspor- Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Trabzonspor- Kasımpaşa maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Trabzonspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Trabzonspor- Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? İşte maç hakkındaki detaylar...