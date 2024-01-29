Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI ÖZETİ İZLE

Trabzonspor - Kasımpaşa maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 3-2'lik Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMANDI?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 29 Ocak 2024 günü oynandı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.