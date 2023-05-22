Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Trabzonspor Karagümrük maçı oynanıyor. Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Trabzonspor Karagümrük canlı maç anlatımı ve Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç? Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Trabzonspor - Karagümrük maçı 3-1'lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor - Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Trabzonspor - Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Trabzonspor - Karagümrük maçı saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor - Karagümrük maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Trabzonspor - Karagümrük maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor - Karagümrük maçı Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.