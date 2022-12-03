Trabzonspor- Hull City maç özeti! Trabzonspor- Hull City maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Trabzonspor- Hull City maçı özeti araştırması yapmakta. Trabzonspor- Hull City maç özeti İZLE! (VİDEO) Trabzonspor- Hull City maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Hull City maçı özeti izle! Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-HULL CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE

Trabzonspor- Hull City maçın özeti haberimizin detaylarında yer almaktadır. İyi seyirler...

TRABZONSPOR-HULL CİTY HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Hull City maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanmıştır.

TRABZONSPOR-HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor- Hull City maçı bugün saat 16.00'da gerçekleşti.

HULL CİTY TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Trabzonspor Hull City maçın özetini izlemek için TRABZONSPOR-HULL CİTY MAÇI İZLE 'ye tıklayınız.

TRABZONSPOR-HULL CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Mücadelede bordo-mavililerin golünü Trezeguet atarken, İngiliz ekibi ise Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı gol ile skora eşitliği getirdi.