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Trabzonspor hacklendi mi? Trabzonsporu hackledi?

Trabzonspor hacklendi mi? Trabzonsporu hackledi?

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, sunucularının uğradığı siber saldırı sonucu birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulundu. Peki, Trabzonspor hacklendi mi? Trabzonsporu hackledi?

Trabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyorTrabzonspor'a siber saldırı! Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamıyor

Trabzonspor'a ait şirketlerin 19 Mayıs'ta siber saldırıya uğradığı açıklandı. Birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna veri ihlali bildiriminde bulunuldu. Trabzonspor hacklendi mi? Trabzonsporu hackledi, merak edildi.

TRABZONSPOR HACKLENDİ Mİ?

Saldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.

KVKK İNCELEME BAŞLATTI

İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi. İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek. Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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