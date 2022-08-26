Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde hangi gruba düştü merak ediliyor. Trabzonspor grubunda kimler var sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor grubunda kimler var? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde hangi gruba düştü?

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TRABZONSPOR GRUBUNDA KİMLER VAR?

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Trabzonspor'un grubunda FK Crevena Zvezda, As Monaco Fc, Ferencvarosi TC mücadele edecek.