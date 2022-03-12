Heyecanla beklenen Trabzonspor - Göztepe maçı bugün saat 19:00 'da başlayacak. Maçın başlamasına yakın izleyiciler, Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede oynanacak? Hakemleri kim? merak etti. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi bugün saat 19:00'da başlıyor.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET TÜRKMEN(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

BİLAL SATICI(Temsilci)

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