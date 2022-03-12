Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede oynanacak? Hakemleri kim?
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Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Maça dakikalar kala futbol severler, Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede oynanacak? Hakemleri kim? merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe saat kaçta? Maç 19:00'da mı başlıyor? İşte bilgiler...
Heyecanla beklenen Trabzonspor - Göztepe maçı bugün saat 19:00 'da başlayacak. Maçın başlamasına yakın izleyiciler, Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede oynanacak? Hakemleri kim? merak etti. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi bugün saat 19:00'da başlıyor.
Trabzonspor - Göztepe maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET TÜRKMEN(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(AVAR)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
BÜLENT UYGUR(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
BİLAL SATICI(Temsilci)
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022