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Trabzonspor golü ofsayt mı? Trabzonspor golü neden iptal edildi?

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Trabzonspor golü ofsayt mı? Trabzonspor golü neden iptal edildi?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 turu Play-Off maçında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor. 2. yarıda atılan bir gol iptal edildi. Peki, Trabzonspor golü ofsayt mı? Trabzonspor golü neden iptal edildi?

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off ilk maçında Basel'i sahasında ağırlıyor. Karşılaşma Trabzonspor'un üstünlüğüyle 1-0 devam ediyor. Peki, Trabzonspor golü ofsayt mı? Trabzonspor golü neden iptal edildi?

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Bruno Peres, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

Basel : Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Hugo Novoa, Kade, Burger, Xhaka, Zeqiri

TRABZONSPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ!

Trabzonspor'un Maxi Gomez ile bulduğu gol VAR incelmesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOL! Dakika 65: Trabzonspor Larsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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