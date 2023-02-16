Trabzonspor golü ofsayt mı? Trabzonspor golü neden iptal edildi?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 turu Play-Off maçında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor. 2. yarıda atılan bir gol iptal edildi. Peki, Trabzonspor golü ofsayt mı? Trabzonspor golü neden iptal edildi?