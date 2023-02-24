Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Basel ile karşılaşıyor. İLk maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Maçın 2. yarısında tartışmalı pozisyon oldu. Peki, Trabzonspor golü neden iptal edildi. (Basel) Trabzonspor golü ofsayt mı?

Trabzonspor golü neden iptal edildi. ( Basel ) Trabzonspor golü ofsayt mı gibi konular Trabzonspor Basel maçı ile ilgili olarak sıkça araştırıldı. Peki, Trabzonspor golü neden iptal edildi. (Basel) Trabzonspor golü ofsayt mı?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SON DURUM

Maç 1-0 Basel üstünlüğü ile devam ederken 25. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltı kullanırken ayağı kayan Bakasetas'ın dengesi bozuldu. Bakasetas topu auta gönderdi ve penaltıyı kaçırdı. M

Basel Trabzon maçı ilk yarısı 1-0 Basel üstünlüğü ile sona erdi.

BASEL TRABZONSPOR 2. YARI

Maçın 2. yarısında Trabzonspor Denswill ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.