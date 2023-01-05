Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Trabzonspor–Giresunspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor–Giresunspor maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor–Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Trabzonspor Giresun maçı ne zaman? İşte detaylar…

Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor ve Giresunspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor–Giresunspor maçının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Sporseverler Trabzonspor–Giresunspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Trabzonspor–Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Trabzonspor Giresun maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor–Giresunspor maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

TRABZONSPOR GİRESUNSPORMAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor–Giresunspor maçı, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

TRABZONSPOR VE GİRESUNSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor–Giresunspor'ın Spor Toto Süper Lig maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.