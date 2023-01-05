Trabzonspor Giresunspor maçı CANLI İZLE! Trabzonspor maçı şifresiz İZLE! Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? TS Giresunspor maçı İZLE !
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Trabzonspor–Giresunspor maçı, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek.
Trabzonspor–Giresunspor'ın Spor Toto Süper Lig maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor–Giresunspor maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Sıopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet ve Gomez
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuvas, Serginho ve Bajic