Trabzonspor-Giresunspor MAÇ SONUCU! Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor-Giresunspor maç sonucu ne?

Spor Toto Süper Lig iddialı takımlarından Trabzonspor–Giresunspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor–Giresunspor maç sonucu araştırılıyor. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor-Giresunspor maç sonucu ne? İşte, Trabzonspor-Giresunspor MAÇ SONUCU!

Trabzonspor- Giresunspor MAÇ SONUCU! Trabzonspor- Giresunspor MAÇ SONUCU! Trabzonspor ve Giresunspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor–Giresunspor maçının sonucu araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor ve Giresunspor'un maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor-Giresunspor maç sonucu ne? İşte, Trabzonspor-Giresunspor maç sonucu! Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor–Giresunspor maçı, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

TRABZONSPOR VE GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor–Giresunspor'ın Spor Toto Süper Lig maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Trabzonspor–Giresunspor maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi. Karadeniz derbisini kazanan bordo-mavililer, puanını 29'a yükseltti.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bajic (K.K), 69. dakikada Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat kaydetti. Geçen hafta Fatih Karagümrük'e yenilen bordo-mavililer, Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi.