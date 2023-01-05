Trabzonspor-Giresunspor maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor maçı özeti izle! Trabzonspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti?

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Trabzonspor- Giresunspor maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Trabzonspor ve Giresunspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Giresunspor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Trabzonspor Giresunspor maç özeti! Trabzonspor Giresunspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR VE GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Trabzonspor–Giresunspor'ın Spor Toto Süper Lig maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi. Karadeniz derbisini kazanan bordo-mavililer, puanını 29'a yükseltti.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bajic (K.K), 69. dakikada Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat kaydetti. Geçen hafta Fatih Karagümrük'e yenilen bordo-mavililer, Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi.

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE!

Trabzonspor–Giresunspor maçının özeti BeinSports kanallarından yayınlanacaktır.