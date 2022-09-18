Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor-Gaziantep FK bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Gaziantep FK maç sonucu merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Gaziantep maç sonucu!

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor- Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sporseverlerin merakla beklediği maçın sonucu heyecanla bekleniyor. Maç sonrasında Trabzonspor-Gaziantep maçı kaç kaç bitti diye araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Gaziantep maç sonucu! Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇ SONUCU!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep FK, 2. dakikada Maxim ile öne geçerken 10. dakikada Markovic farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 4 dakika sonra Trabzonspor'da Trezeguet, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. İlk yarının sonlarına yaklaşırken 42. dakikada ise Bakasetas penaltıdan skora dengeyi getirdi ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik skorla gitti. 2. yarı nefes keserken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Bartra kaydetti.