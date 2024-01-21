Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Trabzonspor- Galatasaray maçı şifresiz mi ve Trabzonspor- Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

21-01-2024 TRABZONSPOR VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Galatasaray Maçı, 21 Ocak Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.