Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Pazar Trabzonspor - Galatasaray Süper Lig maçı saat kaçta başlayacak?
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Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.
Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ PALABIYIK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
ORHAN TATAR(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)