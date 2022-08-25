Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftasında karşılaşacak olan iki takımın maç heyecanı başladı. Her iki takımın da taraftarları maç için gün saymaya başladı. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor maçı için Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisler'inde Okan Buruk teknik direktörlüğünde antrenmanını devam ettirdi. 4. Haftanın en kritik ve heyecanlı maçı için gelen sorular ise Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor- Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Oldu.