Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftasında karşılaşacak olan iki takımın maç heyecanı başladı. Her iki takımın da taraftarları maç için gün saymaya başladı. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor maçı için Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisler'inde Okan Buruk teknik direktörlüğünde antrenmanını devam ettirdi. 4. Haftanın en kritik ve heyecanlı maçı için gelen sorular ise Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor- Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Oldu.
Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftası gerçekleşecek olan Trabzonspor- Galatasaray maçı için taraftarların heyecanı dorukta. Maç için çalışmalara devam eden takımlar da kritik maç için gün saymaya başladı. Süper Toto Süper Lig'in 3.haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 5-2'lik skorla mağlup olmuştu. Bu hafta karşılaşacağı takım Galatasaray ise 3. Haftada Ümraniyespor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi. Peki, 4. Haftanın maçı olan Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman? Trabzsonspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Gibi sorular futbolseverlerin gündeminde.
Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı Trabzonspor- Galatasaray maçı 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleşecektir.
28 Ağustos Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan Trabzonspor- Galatasaray maçı 21:45'te BeIN SPORTS 1'de şifreli, canlı olarak yayınlanacak.
29.10.2017 Trabzonspor 2 - Galatasaray 1
01.04.2018Galatasaray 2 – Trabzonspor 1
01.09.2018 Trabzonspor 4 - Galatasaray 0
10.02.2019 Galatasaray 3 - Trabzonspor 1
01.12.2019 Trabzonspor 1 - Galatasaray 1
05.07.2020 Galatasaray 1 – Trabzonspor 3
26.12.2020 Trabzonspor 0 - Galatasaray 2
21.04.2021 Galatasaray 1 - Trabzonspor 1
12.09.2021 Trabzonspor 2 - Galatasaray 2
23.01.2022 Galatasaray 1 – Trabzonspor 2