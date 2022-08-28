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Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? TS - GS maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Galatasaray maçı skoru kaç kaç?

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Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? TS - GS maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Galatasaray maçı skoru kaç kaç?

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor, sahasında sarı-kırmızılıları yenerek moral bulmak istiyor. Maç tüm hızıyla devam ederken taraftarlar, Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? TS - GS maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Galatasaray maçı skoru kaç kaç? merak ediyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük derbilerinden olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken maç kaç kaç, maçın gollerini kim attı merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? TS - GS maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Galatasaray maçı skoru kaç kaç? Trabzonspor - Galatasaray maçının özeti nerede yayınlanır?

Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda TS-GS maçı 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 0 - 0 GALATASARAY

Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ekleyeceğiz.

Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? TS - GS maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - Galatasaray maçı skoru kaç kaç?

Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

ORHAN TATAR(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Trabzonspor Gündem Spor Haberler

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