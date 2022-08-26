Trabzonspor- Galatasaray maçı deplasman yasağı kalktı mı? Galatasaray- Trabzonspor deplasman yasağı

Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftası gerçekleşecek olan Trabzonspor- Galatasaray maçı için taraftarların heyecanı dorukta. Maç için çalışmalara devam eden takımlar da kritik maç için gün saymaya başladı. Taraftarların merak konusu haline gelen maç için gelen sorularda birisi de Trabzsonspor- Galatasaray maçı deplasman yasağı kalktı mı? Trabzonspor- Galatasaray maçı hakkında merak edilenler…

Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftasında karşılaşacak olan iki takımın maç heyecanı başladı. Her iki takımın da taraftarları maç için gün saymaya başladı. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor maçı için Galatasaray da Okan Buruk ile çalışmalarına devam ediyor. Maç gününün yaklaşması her iki takımın da heyecanının artmasına neden oluyor. Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç için geçtiğimiz günlerde Galatasaray taraftarına deplasman yasağı getirilmişti.

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI DEPLASMAN YASAĞI KALKTI MI?

28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç için getirilen deplasman yasağı kaldırıldı. 28 Ağustos Trabzonspor- Galatasaray maçında Galatasaraylı taraftarlar stadyumda yerini alıp takımına destek verebilecek.

TRABZSONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı Trabzonspor- Galatasaray maçı 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleşecektir.

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ağustos Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor- Galatasaray maçı 21:45'te BeIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.