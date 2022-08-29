Trabzonspor - Galatasaray Maç Özeti (VİDEO) Trabzonspor - Galatasaray maç özet izle! TS - GS maçı kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. TS - GS maç özeti merak ediliyordu. İşte, Trabzonspor Galatasaray Maç Özeti (VİDEO) Trabzonspor Galatasaray maç özet izle! TS GS maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor Galatasaray maç özeti! Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. TS - GS maç özeti merak ediliyordu. İşte, Trabzonspor Galatasaray Maç Özeti (VİDEO) Trabzonspor Galatasaray maç özet izle! TS GS maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray ve Trabzonspor'un zaman zaman etkili olduğu bölümler oynandı. Sarı-kırmızılılarda Mertens mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor'un genç kalecisi Taha ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı yıldız cılız bir vuruş yaptı ve Taha'yı geçemedi. Bu pozisyon ilk yarıdaki en gol fırsatı olarak kayıtlara geçti.
İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı ancak dakikalar geçtikçe oyunda tempo düştü. Sarı-kırmızılılarda Gomis, 78. dakikada Mertens'in pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı vurdu. Son dakikalarda karşılıklı ataklar yaşansa da iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da ligde 7 puana yükseldi.