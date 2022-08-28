Trabzonspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? TS - GS Süper Lig derbi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir?
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Trabzonspor - Galatasaray maçı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maç sonu taraftarlar maçın özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır merak etti. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi? TS - GS Süper Lig derbi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? İşte maç özeti ve linki...
Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor. Maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Google'da "Trabzonspor - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi? TS - GS Süper Lig derbi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir?" araştırması yapıyor. TS-GS maçı HD izle!
Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.
Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇ SONUCU : TS 0 - 0 GS
Trabzonspor - Galatasaray maçının bitmesinin ardından Bein Sports'da özeti yayınlanacaktır.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!
ALİ PALABIYIK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
ORHAN TATAR(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)