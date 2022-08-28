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Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? TS-GS ilk 11'de kimler var? Derbide hangi oyuncular forma giymeyecek?

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Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? TS-GS ilk 11'de kimler var? Derbide hangi oyuncular forma giymeyecek?

Merakla beklenen Trabzonspor - Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta Trabzonspor'da büyük eksiklikler dikkat çekti. Peki, Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? TS-GS ilk 11'de kimler var? Derbide hangi oyuncular forma giymeyecek? Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'de hangi futbolcular var? Detaylar sizlerle...

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor taraftarı önünde sarı-kırmızılıları yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? TS-GS ilk 11'de kimler var? Derbide hangi oyuncular forma giymeyecek?

Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak. Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçta ilk 11 açıklandı.

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Trabzonspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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