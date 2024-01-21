TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir?

Trabzonspor– Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Adana Demir spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Trabzonspor Galatasaray canlı yayın linki!

TRABZONSPOR– GALATASARAY CANLI

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Türkiye'den bu heyecanlı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler. Maç, Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV resm internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR– GALATASARAY İLK 11 KADROSU

Trabzonspor; Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.

TRABZONSPOR– GALATASARAY CANLI ANLATIM

2' Edin Visca'nın sağ kanattan yerden çevirdiği topta Mertens topu taca attı.

1' Maç başladı...