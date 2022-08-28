Trabzonspor - Galatasaray canlı izle! 28 Ağustos TS - GS Süper Lig derbi maçı canlı izleme linki var mı? Trabzonspor - Galatasaray HD izle!

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, Google'da "Trabzonspor - Galatasaray canlı izle! 28 Ağustos Pazar TS - GS Süper Lig derbi maçı canlı izleme linki var mı? Trabzonspor - Galatasaray HD izle!" araştırması yapıyor. TS-GS maçı HD izle!

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen derbi maçı Trabzonspor - Galatasaray için geri sayım başladı. Maç bugün saat 21:45'de başlayacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı ve saatinde izlemek isteyenler, Trabzonspor - Galatasaray canlı izle! 28 Ağustos Pazar TS - GS Süper Lig derbi maçı canlı izleme linki var mı? Trabzonspor - Galatasaray HD izle! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Pazar Trabzonspor - Galatasaray Süper Lig maçı saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. Trabzonspor - Galatasaray saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray neden geç başlıyor? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE!

Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TS-GS MAÇI CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLERDİR?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

ORHAN TATAR(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

EKSİKLER

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic