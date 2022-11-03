Temsilcimiz Trabzonspor bugün Ferençvaroş ile karşılaşacak. Gruplardaki 6. maç olan Trabzonspor - Ferençvaroş maçı için izleyiciler, Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR var mı? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçında VAR var mı, yok mu? araştırması yapıyor. Peki, UEFA maçında VAR sistemi var mı? İşte detaylar...

Trabzonspor Ferençvaroş maçı saat kaçta başlayacak? 3 Kasım 2022 Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR sistemi var mı? merak ediliyor. UEFA play-off maçlarında VAR bulunmazken grup maçları ve sonralarında VAR mevcuttur. İşte bilgiler...

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİNDE VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde grup etaplarında VAR sistemi yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta. Fakat grup maçları ve sonraki maçlarda VAR vardır.

TRABZONSPOR - FERENÇVAROŞ MAÇINDA VAR SİSTEMİ VAR MI?

Evet, Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR olacaktır.

TRABZONSPOR - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı 3 Kasım Perşembe saat 20:45'de başlayacak.

TRABZONSPOR - FERENÇVAROŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.