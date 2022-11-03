Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR var mı? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçında VAR var mı, yok mu?
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Temsilcimiz Trabzonspor bugün Ferençvaroş ile karşılaşacak. Gruplardaki 6. maç olan Trabzonspor - Ferençvaroş maçı için izleyiciler, Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR var mı? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçında VAR var mı, yok mu? araştırması yapıyor. Peki, UEFA maçında VAR sistemi var mı? İşte detaylar...
Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR sistemi var mı? merak ediliyor. UEFA play-off maçlarında VAR bulunmazken grup maçları ve sonralarında VAR mevcuttur. İşte bilgiler...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde grup etaplarında VAR sistemi yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta. Fakat grup maçları ve sonraki maçlarda VAR vardır.
Evet, Trabzonspor Ferençvaroş maçında VAR olacaktır.
Trabzonspor Ferençvaroş maçı 3 Kasım Perşembe saat 20:45'de başlayacak.
Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.