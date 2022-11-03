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Trabzonspor Ferençvaroş maçı saat kaçta başlayacak? 3 Kasım 2022 Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor Ferençvaroş maçı saat kaçta başlayacak? 3 Kasım 2022 Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gruplarında son maçlarını oynayacaklar. Bugünkü maçlardan birisi de Trabzonspor Ferençvaroş arasında oynanıyor. Peki, Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

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Trabzonspor Ferençvaroş maçı saat kaçta başlayacak? Trabzonspor Ferençvaroş maçı nerede oynanıyor? Trabzonspor Ferençvaroş maçı geç mi başlayacak, saat kaçta? Bilgiler sizlerle...

Trabzonspor Ferençvaroş maçı 3 Kasım Perşembe saat 20:45'de başlayacak.

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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