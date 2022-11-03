Trabzonspor Ferençvaroş maçı saat kaçta başlayacak? 3 Kasım 2022 Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gruplarında son maçlarını oynayacaklar. Bugünkü maçlardan birisi de Trabzonspor Ferençvaroş arasında oynanıyor. Peki, Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...